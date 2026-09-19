Ще ги върне, върнал ги е: Тръмп за сина си и парите, които руски олигарх дал за сватбата му (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че синът му Доналд Тръмп-младши върнал парите на руския бизнесмен Умар Кремльов, които руснакът е дал за сватбата на Тръмп-младши. Коментирайки материали в медията, че руският бизнесмен и ръководител на Международната боксова асоциация (IBA) Умар Кремльов е платил част от сватбата на сина си Доналд Тръмп-младши, Тръмп заяви, че подобни разходи са приемливи. Той каза, че синът му му е казал, че възнамерява да върне парите на Кремлев - ОЩЕ: Близък до Путин руски олигарх финансирал тайно сватбата на Доналд Тръмп-младши на Бахамите: Propublica

"Това е напълно приемливо и много хора правят партита, но доколкото разбирам, той му ги е върнал. <…> Когато чух тази история, го попитах и ​​той каза: "Не, татко, аз ще им ги върна". Това беше преди време, така че чух, че той плаща", каза Тръмп.

Trump says his son told him he will repay a Russian who contributed to his wedding. pic.twitter.com/GOinZr8LiA — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

Според ProPublika, Кремльов е платил, наред с други неща, за наема на частен остров и фойерверките по време на сватбата на Тръмп-младши и Бетина Андерсън (сега Бетина Тръмп) на Бахамите. Според изданието общите разходи са възлизали на стотици хиляди долари. Впоследствие съпругата на Тръмп-младши потвърди, че Кремльов е участвал в организирането на тържеството. Тя го нарече техен "скъп приятел" и обясни, че бизнесменът е организирал две вечери на тържества след официалната церемония като сватбен подарък - ОЩЕ: "Много щедър подарък": Доналд Тръмп-младши потвърди, че руски олигарх е финансирал сватбата му

След публикацията, демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите започнаха разследване на финансирането. Те поискаха разследване на естеството на връзката на Кремльов със семейство Тръмп и възможните причини за толкова голям подарък от някой, свързан с руското правителство - ОЩЕ: Още: Сватба, платена от приятел на Путин: Конгресът на САЩ започва разследване срещу Тръмп-младши