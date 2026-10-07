6 млрд. долара и отгоре обществени поръчки за синовете на Тръмп

Компании в областта на отбраната и технологиите, подкрепяни от Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп - синовете на американския президент Доналд Тръмп, са получили или са им били обещани договори с правителството на САЩ на стойност над 6 милиарда долара, откакто братята са инвестирали в тях. Това показва материал на ABC News, със справка от данни.

Последният пример е Anduril, в която 1789 Capital на Доналд Тръмп-младши държи основен дял. Администрацията на Тръмп обяви помощ от 2,9 милиарда долара за военноморските сили на САЩ, с които ще се изгради ново съоръжение за производство на подводници Anduril в Мериленд.

Други свързани със семейство Тръмп компании, получаващи договори с Пентагона, са Powerus, Vulcan Elements, Firehawk Aerospace, PsiQuantum, Hadrian и Foundation Future Industries.

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Демократите в Конгреса поискаха от генералния инспектор на Пентагона да разследва потенциални конфликти на интереси. А Майк Джонсън, председателят на Камарата на представителите и лидер на републиканците там, вече усилено повтаря как ако демократите спечелят камарата в началото на ноември, на изборите за обновяване на Конгреса, ще тръгнат да инициират процедура по импийчмънт на Тръмп. Самият Тръмп го казва периодично, сега заяви, че демократите щели да опитат процедура, но и те не знаели за какво:

Q: You say that the Democrats will impeach you. For what? Trump: They don’t know. https://t.co/JsECHn6ki7 — Clash Report (@clashreport) October 7, 2026

Говорител на братята Тръмп отрече да са извършили неправомерни действия, заявявайки, че те не участват в решенията за държавни поръчки.

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