Трюдо със силни думи към САЩ и Тръмп: По-добрият начин е да не ни наказвате (ВИДЕО)

Силно изказване на канадския премиер Джъстин Трюдо, който вече обяви, че се оттегля от поста си след като бъде избран нов лидер на Канадската либерална партия. Той напомни специално на американците общата история на Канада и САЩ, като изрече следното: "От плажовете на Нормандия до планините на Корейския полуостров ние, канадците, винаги сме били до вас. Заедно изградихме най-успешното икономическо и военно партньорство, което светът е виждало. Да, имали сме различия в миналото, но винаги сме намирали начин да ги преодолеем. Ако президентът Тръмп иска да доведе нова златна ера за САЩ, по-добрият начин е да си сътрудничи с Канада, не да ни наказва".

Трюдо напомни и други исторически моменти за САЩ, в които Канада е помагала – иранската криза от 80-те години на XX век, последствията от урагана "Катрина" през 2005, който срина Ню Орлиънс, както и канадската помощ с авиационна техника за гасенето на горските пожари, изпепелили Лос Анджелис.

In America’s darkest hours, Canada has always been there. pic.twitter.com/fHzBO2glmc