Израел удари два ирански обекта за производство на ядрени центрофуги

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) - ядреният орган на ООН - съобщи, че две съоръжения за производство на центрофуги в Иран са били поразени при израелски атаки. Става въпрос за работилница в Карадж (четвърти по големина град в страната, западно от Техеран) и за Центъра за ядрени изследвания в столицата Техеран. Центрофугите са ключовият елемент от ядрената програма на Ислямската република - с тях се обогатява уран, като може да се достигне до такива нива, че да са достатъчни за атомна бомба.

"В обекта в Техеран е поразена една сграда, в която се произвеждат и тестват усъвършенствани ротори за центрофуги, а в Карадж са разрушени две сгради, в които се произвеждат компоненти за центрофуги", съобщи МААЕ на 18 юни.

The IAEA has information that two centrifuge production facilities in Iran, the TESA Karaj workshop and the Tehran Research Center, were hit. Both sites were previously under IAEA monitoring and verification as part of the JCPOA.