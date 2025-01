Тръмп изкушава жителите на Гренландия, Дания промени герба си в чест на острова

Мисия "Гренландия" за Доналд Тръмп продължава с пълна скорост. След като наскоро пак поиска да купи най-големия остров на Земята, който е самоуправляваща се територия, но под юрисдикцията на Дания, сега новоизбраният президент на САЩ отправи абстрактни обещания към жителите на Гренландия с цел интеграцията ѝ в Щатите. Междувременно синът му Донадл Тръмп-младши ще отиде на острова - нещо, което и баща му потвърди.

Още: "Абсолютна необходимост": Тръмп поиска отново да закупи Гренландия

В социалната си мрежа Truth Social Доналд Тръмп написа: „Чувам, че жителите на Гренландия са MAGA (абревиатура на „Да направим Америка отново велика“ – бел. ред.). Моят син, Доналд Тръмп-младши, и още няколко представители ще пътуват там, за да посетят някои от най-великолепните райони и забележителности. Гренландия е невероятно място, а хората ѝ ще извлекат огромна полза, ако и когато тя стане част от нашата Нация. Ние ще я защитаваме, ще я пазим от злонамерения външен Свят. Да направим Гренландия отново велика!“.

Trump announces his eldest son’s trip to Greenland, promises to "Make It Great Again"



President-elect Donald Trump stated that his eldest son has traveled to Greenland and promised significant benefits for the island's residents "if and when it becomes part" of the United… pic.twitter.com/9Ro8HA0NdE