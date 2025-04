"Ту-туу": Тръмп поиска да е следващият папа

Американският президент Доналд Тръмп постигна нов връх в популистката си риторика, който сякаш бе очакван на фона на алабализмите от последните месеци, които изпълват световния информационен поток редом до името му. След като присъства на погребението на папа Франциск през уикенда, президентът на САЩ побърза да посочи кой може да наследи покойния понтифик като глава на Римокатолическата църква.

На въпрос от репортери на поляната пред Белия дом за избора му за следващ папа, Тръмп се замисли за секунда, преди да отговори с усмивка. "Бих искал да бъда папа. Това би бил моят избор номер едно", пошегува се той.

Още: Тръмп отпразнува "най-успешните първи 100 дни“ на власт (ВИДЕО)

Reporter: Who do you want to be the next Pope?



Trump: “I'd like to be Pope. That'd be my number one choice.”🤡 pic.twitter.com/gTIUBhXjMG