Тръмп отпразнува "най-успешните първи 100 дни“ на власт (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп отчете "най-успешните първи 100 дни на която и да е администрация в историята на страната ни". Това стана на митинг в Мичиган, наслаждавайки се на възторжените овации на поддръжниците си, въпреки че проучванията показват, че американците са разочаровани от икономическите и политическите сътресения. Той обеща, че това е само началото, отбелязвайки радикалния и отмъстителен старт на президентството си, което разтърси света и дестабилизира Съединените щати, съобщи АФП.

