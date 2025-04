Удар за 7 млн. долара: Ето в колко пакета се побират 2,5 тона кокаин (ВИДЕО)

Полицията в Боливия конфискува 2,5 тона кокаин при голям арест, предаде NEXTA. Между 5 и 9 април боливийските власти заловиха 2,5 тона кокаин на стойност около 7 милиона долара при поредица от арести за наркотици. Длъжностни лица съобщиха за конфискуването на 2398 пакета с наркотици, четири огнестрелни оръжия и ареста на трима колумбийски граждани. Още: Боливия залови над 7,2 тона кокаин (СНИМКИ)

Първата операция се проведе в провинция Марбан, където бяха арестувани заподозрените, се посочва в съобщението.

Втората операция, на 9 април, се проведе в провинция Якума и доведе до конфискуването на 1888 кг кокаин и огнестрелни оръжия. Още: Тревога в Германия: "Вместо пица, куриерът ти носи кокаин"

