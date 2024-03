Боливия залови над 7,2 тона кокаин (СНИМКИ)

Операцията е проведена в планинския район на Боливия Писига, на границата с Чили. Наркотиците са били скрити в два камиона, превозващи желязо за скрап за износ в Европа през чилийските пристанища на Тихия океан.

Още: В ареста са боливийци, опитали да влязат в България с германски паспорти

"Ако вземем предвид цената на тези контролирани вещества в Белгия, говорим за въздействие върху трафика на наркотици в размер на повече от 451 млн. долара", каза вчера на пресконференция вътрешният министър Едуардо дел Кастильо. Той съобщи, че продавачът на наркотиците е избягал в Съединените щати, за което обвини изтекла информация от офиса на прокуратурата към медиите, предаде БТА.

Още: В коя държава се намира най-високата столица в света

През януари боливийската полиция проведе в страната най-мащабната операция за борба с наркотиците, като конфискува повече от 8 тона кокаин, също на границата с Чили. Боливия е един от най-големите производители на кока – суровината, която се използва за производството на кокаин. Службата на Организацията на обединените нации за наркотици и престъпност отбеляза значително увеличение на пратките от "Южния конус" на Южна Америка, често към Европа.

7 tons of cocaine worth $451 million disguised as scrap metal were seized in Bolivia



According to local law enforcement officers, one of the largest shipments of drugs in the history of the country was supposed to be sent to Europe. pic.twitter.com/V139sToiqq