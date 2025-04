Увеличават се жертвите след трагедията в нощен клуб (ВИДЕА)

Най-малко 66 души са загинали при катастрофално рухване на покрива на нощен клуб в столицата на Доминиканската република. Сред тях са и популярна певица, губернатор на провинция и бившият питчер от Висшата лига по бейзбол (ВЛБ) Октавио Дотел, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс. Около 155 души са ранени, а екипи на спешна помощ все още работят по изваждането на оцелели от развалините на нощния клуб „Jet Set“.

Семействата на жертвите се събират на мястото в търсене на своите близки.

ОЩЕ: Срути се таван на нощен клуб: Има загинали (ВИДЕО)

At least 44 people died and more than 100 were being treated for injuries after a roof collapsed at a nightclub in the capital of the Dominican Republic early Tuesday, authorities said.



Crews were searching for potential survivors in the rubble and teams were still working to… pic.twitter.com/NEReq11FcF