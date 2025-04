Срути се таван на нощен клуб: Има загинали (ВИДЕО)

Таванът на нощен клуб се срути върху хората в Доминиканската република, съобщава BBC. Вследствие на инцидента са загинали най-малко 15 души. Десетки хора са ранени, а спасителните екипи все още се опитват да извадят оцелелите от развалините. Инцидентът е станал в ранните часове във вторник по време на концерт на изпълнителека на меренге Руби Перес в дискотека в столицата Санто Доминго. Все още не е ясно каква е причината за срутването.

Nightclub ceiling collapses in the Dominican Republic, killing at least 15. pic.twitter.com/LxJKpIp5qy