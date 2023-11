Възрастен мъж застреля двама екоактивисти, блокирали път в Панама (СНИМКИ)

Стрелецът бе посочен в местните медии като Кенет Франклин Дарлингтън Салас. Ако бъде признат за виновен, той може да бъде осъден на домашен арест, вместо да бъде изпратен в затвора заради възрастта си.

Протестиращите, които се противопоставиха на спорния договор за добив на руда, бяха блокирали Панамериканската магистрала в Чаме, на около 80 километра от столицата Панама Сити.

Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват как шофьорът излиза от колата си, настоявайки протестиращите да се махнат от пътя. Първоначално Салас премахна гумите, които пречеха на пътя. Протестиращите, според очевидци, крещели на мъжа: „Ще убиеш ли някого? Стрелецът отговорил: „Искате ли да сте първи?“, след което откри огън, като първо застреля протестиращ, който държеше знаме, а след това и втори мъж, който отиде да се изправи срещу него, преди да се отдалечи и да премахне стволовете на дърветата, които са блокирали пътя.

По-късно мъжът беше арестуван. Местните медии идентифицираха жертвите като Абдиел Диас, учител и профсъюзен активист, и Иван Мендоса. Това са първите смъртни случаи при протести срещу договор, който позволява на базираната в Канада First Quantum Minerals да управлява най-голямата открита медна мина в Централна Америка за поне още 20 години.

