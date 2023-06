Кристоф Ламбер и Падма Патил от „Хари Потър“ пристигат за Aniventure Comic Con 2023

ANIVENTURE COMIC CON наближава, а приятните изненади за феновете на поп културата у нас не спират. Най-мащабният фестивал по рода си предстои на 8 и 9 юли в Интер Експо Център. Към звездния списък с гости се присъединяват все повече световни и родни имена. Почитателите на поредицата за Хари Потър вече научиха, че сторибордистът Джим Корниш, който стои зад четирите филма, ще бъде част от събитието. Те имат повод да се радват и на още един гост от култовата история за малки магьосници – актрисата Афшан Азад, изиграла Падма Патил и позната като момичето, което придружи Рон Уизли на пищния Коледен бал в Хогуортс. В България пристига и носителят на награда „Сезар“ Кристоф Ламбер, запечатал се в съзнанието на публиката с ролята си на безсмъртния Конър Маклауд в „Шотландски боец“ и останал завинаги в сърцата на феновете на култовата „Mortal Kombat“ с ролята си на Raiden. За феновете на косплея също има вълнуващи новини – специално за Aniventure Comic Con очакваме bakka cosplay, чиято особена сила е в майсторското изпипване на впечатляващи специални ефекти.

Кристоф Ламбер, роден в Грейт Нек, Ню Йорк, е актьор, известен с характерния си глас и завладяващите си изпълнения на големия екран. Кариерата му започва да се развива в началото на 80-те години, като международното признание се затвърждава с ролята на безсмъртния Конър Маклауд в култовата класика „Шотландски боец“ (Highlander, 1986), в която си партнира с Шон Конъри, и продълженията ѝ (1991, 1994, 2000). Един от забележителните му филми е „Тарзан от рода Грейстоук" (Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes, 1984), в който се превъплъщава в ролята на емблематичния герой от джунглата. За ролята си в „Метро" (Subway, 1985), режисиран от Люк Бесон, Ламбер е удостоен с награда „Сезар“ за най-добър актьор. Играе в редица филми, сред които „Сицилианецът“ (The Sicialian, 1987) на Майкъл Чимино, „Да убиеш свещеник“ (To Kill a Priest, 1988), на Агнешка Холанд, „Смъртоносна битка“ (Mortal Kombat, 1995), става част и от Вселената на Марвел в „Призрачен ездач 2: Духът на отмъщението“ (Ghost Rider: Spirit of Vengeance, 2011).

За Aniventure Comic Con у нас идва и актрисата Афшан Азад, най-популярна с ролята си на Падма Патил в култовата поредица за Хари Потър. Двете сестри близначки, Парвати и Падма, играят важна роля особено в четвъртата част „Хари Потър и Огненият бокал“ („Harry Potter and the Goblet of Fire”, 2005). Падма е по-сдържана и ученолюбива. Като член на „Рейвънклоу“ тя е известна с академичните си постижения. Падма е част от групата ученици, които се присъединяват към Армията на Дъмбълдор в борбата с тъмните сили, а освен това придружава киселия Рон Уизли по време на Коледния бал в училището за магии. Самата Афшан е родена през 1988 г. в Лонгсайт, Манчестър. Освен талантлива актриса, тя е и модел, занимава се усилено със социални каузи.

Изненадите не спират дотук – тази година феновете на косплея ще имат възможността да се срещнат и с талантливата bakka cosplay. Повече 15 години тя е активна част от света на косплея. Bakka е един от основните майстори на перуки в световен мащаб, като в последните години от уникалната ѝ работа се възползват дори големи компании като Blizzard, Maul Cosplay и други. Тя е изключителен талант в специализирания грим и специалните ефекти, като един от ангажиментите ѝ е възложен от Warner Bros. – за излизането на филма „Back4Blood“ тя организира онлайн майсторски клас с техники за гримиране. Сред любимите ѝ превъплъщения са Junkrat, Kakashi, Naruto.

Напомняме, че крайният срок за записване в косплей ревютата на Aniventure Comic Con 2023 e 18 юни включително.

Сред вече обявените гости на фестивала са oще Том Влашиха, Виктор Доробанту, стоящ зад атрактивния образ на „Нещото“ в хитовия сериал „Wednesday“, комикс артистите Yehuda и Maya Devir и още много звезди от България. Феновете на косплея пък ще посрещнат Yuegene Fay от Тайланд и Pretzl Cosplay от Нидерландия.

ANIVENTURE COMIC CON 2023 се провежда с генералната подкрепа на А1 България, Coca-Cola, Sprite и Ozone.bg.

Билети за Aniventure Comic Con 2023 на 8 и 9 юли в Интер Експо Център може да намерите на https://www.comiccon.bg, като от днес в продажба влизат и еднодневните пропуски на цена от 30 лева за неделя и 40 лева за събота.

Все още са налични както двудневни билети за целия фестивал, така и специални VIP Meet&Greet пропуски. Повече информация ще откриете на https://comiccon.bg/tickets/

