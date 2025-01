Арестуваха отстранения от власт президент на Южна Корея (ВИДЕО)

Южнокорейските власти арестуваха временно отстранения чрез импийчмънт президент Юн Сук-йол по обвинения в метеж във връзка с обявеното от него на 3 декември миналата година военно положение, съобщиха следователи, цитирани от Ройтерс. Автомобилен кортеж напусна президентската резиденция, където Юн се укриваше от седмици зад огради от бодлива тел, пазен от малка "армия" от лични охранители. Юн Сук-йол определи разследването като незаконно, но заяви, че се е съгласил да бъде разпитан от следователите, за да се предотврати опасността от кръвопролития.

