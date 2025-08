Германия заплашва Израел със санкции заради Газа

Берлин сериозно обмисля въвеждането на санкции срещу Израел. Канцлерът на страната Фридрих Мерц заяви, че решението може да бъде взето скоро, след като бъде изготвен доклад от страна външния министър, който в момента е на посещение в Близкия изток. Германският канцлер определи ситуацията в Газа като „неприемлива“, а външният министър Йохан Вадефул предупреди Израел, че ако хуманитарната криза се влоши, страната рискува международна изолация.

Germany Threatens Sanctions Against Israel Over Gaza Situation



Berlin is seriously considering imposing restrictions. Chancellor Friedrich Merz stated that a decision could be made soon — after a report from the Foreign Minister, who is currently visiting the Middle East.