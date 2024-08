Бивш съветски самолетоносач избухна в пламъци в Китай (ВИДЕО)

Голям пожар на бивш съветски самолетоносач, който е притежание на китайски собственици. Става въпрос за кораба „Минск“, който е един от общо три плавателни съда клас „Киев“, оцелели при разпадането на СССР.

Корабът в момента е "нелегална" туристическа атракция – намира се на около 80-тина километра от Шанхай. В началото на 2010 година е имало план да се превърне в тематичен парк, но тази идея така и не се е осъществила. Неговият "брат" "Новоросийск" е продаден на Южна Корея и свършва на скрап.

Former Soviet aircraft carrier "Minsk " on fire in China...



Seems #ruSSian ships have self-destruction feature by default... pic.twitter.com/UzX0y7laTO