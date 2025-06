Ескалация: Израел за първи път призова за евакуация от сърцето на Техеран, Иран готви нов удар по Тел Авив (ВИДЕО)

В разгара на четвъртия ден от войната между Израел и Иран се чуха нови взривове в Техеран – и в източната, и в западната част на иранската столица, съобщи местната агенция Fars. Целта в Западен Техеран е била военна база. Това се случва в момент, в който израелските сили вече твърдят, че имат пълен въздушен контрол от западната граница на Иран до най-важния град в Ислямската република и че са унищожили една трета от пусковите установки за ракети „земя-земя“ на иранците.

Major strikes targeted the hills to the northwest of Tehran earlier, reportedly the continued targeting of surface-to-air missile batteries and radars by the Israeli Air Force. pic.twitter.com/ZT82plcrIk — OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025

Поредният епизод от операция "Изгряващият лъв", с която се цели Иран да няма ядрено оръжие, но и смяна на режима, е от следобедните часове на 16 юни. Кадри в социалните мрежи показват мощните експлозии в Техеран и последствията от тях - облаци дим:

BREAKING: Explosions in Tehran now. pic.twitter.com/6s7h2ShSqz — Clash Report (@clashreport) June 16, 2025

NOW: Massive explosions in Tehran. pic.twitter.com/MefxFyzAIG — Clash Report (@clashreport) June 16, 2025

Израел поиска евакуация от квартала, известен като "столицата на иранската столица"

Израелските сили скоро ще нанесат удари по военната инфраструктура в Район 3 на Техеран - подобно на неотдавнашните атаки в околностите на столицата. Жителите, работниците и посетителите там са призовани от израелската армия да напуснат незабавно за своя безопасност.

Квартал 3 на Техеран е известен като столица в столицата. Той е един от най-развитите и стратегически райони в Техеран, който се простира на площ от близо 30 кв. км и има население от около 330 000 души. В него се помещават ключови институции, включително посолства, университети, представителството на ООН и големи предприятия. Общо са около 2000 сгради.

Tehran’s District 3: The Capital Within the Capital



District 3 is one of the most developed and strategic areas in Tehran, spanning nearly 30 square kilometers with a population of about 290,000 (2010).



Known as the “Capital of the Iranian Capital,” it houses key institutions… https://t.co/FHBrgMCZJl — Clash Report (@clashreport) June 16, 2025

"За първи път получихме заплахи за евакуация от израелските военни за определен район в Техеран - Трети район. Това е много гъсто населен район в северната част на Техеран. В него, в източната част на картата, издадена от израелските военни, се намират редица посолства, включително резиденцията на персонала на британското посолство, както и офисите на ООН. В този район се намират и редица други дипломатически мисии. Това е много важен квартал и не е ясно какви са целите на израелската армия, но въпреки това е издадена тази заплаха за евакуация - и тя е първата по рода си", пише кореспондентът на Al Jazeera.

Tehran, about an hour ago. pic.twitter.com/xPsnPnD5z9 — Clash Report (@clashreport) June 16, 2025

Ситуацията в иранската столица изглежда много критична, допълва Тохид Асади за катарската телевизия, който предава от Техеран. "От време на време чуваме звуци от експлозии, свързани с прехващането и активирането на системите за противовъздушна отбрана. Преди няколко часа бях на мястото на един от израелските удари, които бяха насочени към цивилни райони, и видях огромно количество разрушения. Видях и разчленена ръка, за която се казваше, че принадлежи на тялото на жена, която е била убита".

"По-рано сутринта в южната част на столицата имаше мощна експлозия, а от мястото на инцидента във въздуха се стелеше гъст и силен дим. И в момента напрежението ескалира след изявлението на израелската армия с предупредително послание към гражданите, живеещи в Трети район на столицата. Междувременно част от иранските граждани, живеещи в столицата, решиха да се евакуират от града. По улиците може да се види по-слабо движение в сравнение с обикновените дни", пише Асади.

"Снощи ирански ракети паднаха на израелска територия, а изявленията, които чуваме от ирански официални лица, са много остри и гласят, че ако Израел реши да продължи, те също са готови да продължат и да отвърнат на удара", казва кореспондентът.

Иранската държавна телевизия и радио "са на път да изчезнат", каза същевременно израелският министър на отбраната Израел Кац. Натам летят ракети, става ясно от редица публични съобщения. Има дори кадри от израелски удар по иранската държавна телевизия, която е абсолютен пропаганден рупор на аятолаха:

Footage showing strikes moments ago by the Israeli Air Force on the studios and offices of the Iranian state-run broadcaster IRIB in Tehran. pic.twitter.com/V5sBiyEM6p — OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025

BREAKING: Aftermath of the Israeli attack on Iran's state TV building. pic.twitter.com/CRBM3mYQyr — Clash Report (@clashreport) June 16, 2025

Появиха се и кадри на унищожена иранска ПВО система Raad. Тя е била поразена на магистрала Савех-Техеран.

Iranian Raad air defense system destroyed after being hit on the Saveh–Tehran highway. pic.twitter.com/C7d16TuWo1 — Clash Report (@clashreport) June 16, 2025

Затворен е пътят между Техеран и Кум. По-рано на тази магистрала, южно от иранската столица, избухна голяма експлозия, като въздушните удари вероятно са били насочени срещу камион, превозващ ракети за Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

A large explosion occurred earlier on the Tehran-Qom Highway to the south of the Iranian capital of Tehran, with airstrikes possibly targeting a truck carrying missiles for the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). pic.twitter.com/rOn32oc5VS — OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025

Иран с ответни действия: Тел Авив да се евакуира

Режимът в Техеран отвърна с призив към хората в израелската столица. Иранската революционна гвардия призовава жителите на Тел Авив да се евакуират възможно най-скоро - очевидно иранците ще осъществят нова атака с ракети.

Агенция Fars пише, че Иран подготвя "много голям удар" по Израел. Агенция Tasnim цитира ирански високопоставен служител, който казва: "Ако Израел нанесе удари по жилищни сгради, никое място в Израел няма да остане в безопасност. Всяка агресия срещу Иран ще отбележи началото на края на ционисткия режим". Израелската армия, от своя страна, казва, че ще продължи ударите по Иран толкова дълго, колкото е необходимо.

Всичко това се случва на фона на съобщения, че Иран праща сигнали към Израел и САЩ за готовността си за примирие - те трябва да бъдат изпратени на Тел Авив и Вашингтон чрез арабските посредници. Техеран иска Щатите да принудят Израел да спре бомбардировките.

