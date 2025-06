Израел има пълен въздушен контрол над Техеран, но това съвсем не значи поражение за Иран (ВИДЕО)

С навлизането на новата война в Близкия изток в четвъртия ѝ ден говорител на израелските военни заяви, че страната е постигнала "пълен въздушен контрол" над иранската столица Техеран. Иран твърди, че военновъздушните му сили са извършили вълна от удари през нощта, а местните медии съобщават за нови нападения в западната част на страната в понеделник. Ирански ракети отново пробиха израелската защитна система "Железен купол" през нощта и броят на убитите в Израел от петък насам нарасна на най-малко 24 души.

Всичко това се случва в ден пореден от операция "Изгряващият лъв", с която Израел цели да спре Иран по пътя към ядрено оръжие. До момента израелските сили убиха висши ирански генерали (твърдят, че са над 20) и ядрени учени (твърди се, че са поне 9), нанесени са и поражения по ядрените обекти на Ислямската република: МААЕ допуска срив в ядрения център на Иран, унищожена е ключова инфраструктура (СНИМКИ).

Снимка: Getty Images

Според израелската армия повече от 50 самолета са извършили въздушни нападения и са унищожили най-малко 120 пускови установки за ракети "земя-земя" на иранците.

"Унищожихме една трета от пусковите установки за ракети "земя-земя" на иранския режим“, заяви бригаден генерал Ефи Дефрин на брифинг днес, 16 юни, цитиран от Al Jazeera.

Така, след дни на атаки срещу иранската противовъздушна отбрана и ракетни системи, израелската армия вече тръби, че нейните самолети контролират небето от Западен Иран до Техеран.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац заявиха от военновъздушната база "Тел Ноф", че "ние контролираме небето на Техеран - удряме цели на режима, а не цивилни, както прави Иран".

"На път сме да постигнем двете си цели: елиминиране на ядрената заплаха и елиминиране на ракетната заплаха", каза Нетаняху във връзка с Иран.

