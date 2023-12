ЦАХАЛ: Открити са телата на двама израелски войници, взети за заложници от "Хамас" (СНИМКИ)

Ник Бейзер е бил похитен на контролно-пропускателния пункт Ерез на границата между Газа и Израел в момента на нападението. Същото се е случило и с Рон Шърман, отвлечен от военното поделение близо до границата, където е била разположена неговата част.

По-рано днес стана известно, че израелските военни са открили в Ивицата Газа и тялото на 28-годишния заложник Елиа Толедано, който бе отвлечен на 7 октомври от музикалния фестивал Supernova в пустинята Негев заедно с приятелката си Миа Шем. Момичето, което е с френско-израелско гражданство, бе освободено преди две седмици по време на примирието между Израел и "Хамас".

Elia Toledano, a 28 year old fun-loving Israeli who was taken hostage by Palestinian terrorists from the Nova music festival on October 7 has been found in Gaza.



Elia was murdered.



He was friends with Mia Schem, who was also kidnapped and held hostage but released during the… pic.twitter.com/N6D1pnx7zQ