Пакистан: Индия планира да ни атакува в следващите 24-36 часа (ВИДЕО)

След подновеното напрежение в оспорвания регион Кашмир министърът на информацията на Пакистан заяви, че Индия възнамерява да нападне страната през следващите 24-36 часа. Изявлението на Атаулах Тарар бе направено във видеообръщение, публикувано в социалната мрежа X в 00:39 ч. българско време на 30 април. По думите му, властите в Исламабад разполагат с "достоверна информация", че "Индия възнамерява да предприеме военни действия срещу Пакистан (...) под претекст на необосновани и измислени твърдения за участие в инцидента в Пахалгам".

Пахалгам се намира в долината на Кашмир. При атака в контролираната от Индия част на Кашмир на 22 април бяха убити 25 индийски туристи и един непалски гражданин, а около 20 души бяха ранени. Това беше най-кървавото нападение срещу цивилни в размирния район от години. Ню Делхи заяви, че ще издирва терористите, а армиите на двете държави оттогава насам са в повишена бойна готовност. И двете притежават ядрено оръжие.

През последните дни по границата постоянно избухват престрелки, след като Индия започна масирани антитерористични операции в Кашмир. Преди това Ню Делхи обяви редица наказателни мерки срещу Пакистан, включително прекратяване на действието на Договора за водите на Инд, затваряне на единствения действащ сухопътен граничен пункт в Атари, понижаване на двустранните дипломатически връзки с Исламабад, анулиране на всички визи, издавани на пакистански граждани. Във вторник министър-председателят Нарендра Моди даде на индийските въоръжени сили пълна свобода да решат какъв да бъде начинът, целите и времето за отговор на терористичното нападение в Кашмир: "Вие определяте целите и времето“: Премиерът Моди даде картбланш на индийската армия да отмъсти за терора (ВИДЕА).

"Индийската самонадеяна горделива роля на съдия, жури и екзекутор в региона е безразсъдна и категорично отхвърлена. Самият Пакистан е жертва на тероризма и наистина разбира болката от този бич. Винаги сме го осъждали във всичките му форми и проявления навсякъде по света", заяви във видеообръщението си пакистанският министър на информацията.

"Като отговорна държава, Пакистан с готовност предложи надеждно, прозрачно и независимо разследване от неутрална експертна комисия, за да се установи истината. За съжаление, вместо да поеме по пътя на разума, Индия очевидно е решила да тръгне по опасния път на ирационалността и конфронтацията, което ще има катастрофални последици за целия регион и извън него. Избягването на надеждни разследвания само по себе си е достатъчно доказателство, разкриващо истинските мотиви на Индия. Съзнателното превръщане на стратегически решения в заложници на обществените настроения, целенасочено изфабрикувани за постигане на политически цели, е жалко и достойно за съжаление", смята Атаулах Тарар.

"Пакистан отново заявява, че на всеки подобен военен авантюризъм от страна на Индия ще бъде отговорено уверено и решително. Международната общност трябва да е наясно с реалността, че отговорността за ескалиращата спирала и последствията от нея е изцяло на Индия. Нацията потвърждава решимостта си да защитава суверенитета и териториалната цялост на Пакистан на всяка цена", обявиха от Исламабад.

