Дамски гамбит: Участничка натрови друга в състезание по шах в Дагестан (ВИДЕО)

За уникален случай от Дагестан съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Според материала, онагледен и с видеокадри, на състезание по шахмат една от участничките е отровила друга, защото имали конфликт от дълго време. Въпросната участничка изсипала живак на шахматната дъска, на която играела съперничката и това е записано от охранителна камера.

Отровената жена е откарана спешно в лечебно заведение с линейка, твърди беларуската медия.

Chess player poisoned her opponent at chess competition in Dagestan



The women had a long-standing conflict, so one of them took extreme measures. Shortly before the start of the games, the woman approached the table where one of her opponents was supposed to play and poured… pic.twitter.com/4z8rwWhi2G