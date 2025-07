Десетки загинали след чудовищно наводнение в Пекин (ВИДЕА)

Най-голямото и унищожително наводнение от половин век насам удари Пекин. Китайската столица беше залята от порои от кал и отломки - рекордни проливни дъждове превърнаха улиците на града в бушуващи реки, отнасящи коли и хора. Цели села в предградията на Пекин са наводнени.

🇨🇳 Beijing underwater: worst flooding in half a century



China’s capital has been overwhelmed by torrents of mud and debris — record-breaking downpours have turned the city’s streets into raging rivers, sweeping away cars and people. Entire villages in the suburbs of Beijing have… pic.twitter.com/8MbcpRf7VL