Стрелба и убити на пазар за храни в Банкок (ВИДЕО)

Пазар за храни в Банкок (Or Tor Kor) се превърна в кървава арена, след като стрелец откри огън и уби най-малко шестима души. Мъжът е сложил край на живота си - той влиза в числото на убитите, съобщава Reuters.

Четирима от убитите са охранители, а петата жертва е служител, работещ на пазара, добавя BBC.

Мотивите на стрелеца остават неизвестни, като полицията в момента разследва дали инцидентът е свързан с конфликта на камбоджанската граница, съобщава The Sun. Нападателят е тайландец, добавя местната полиция, и поне засега счита хипотезата това да е свързано с войната с Камбоджа за малко вероятна - Още: Военна ескалация между Камбоджа и Тайланд: Има убити и много ранени (ВИДЕО)

