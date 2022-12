Грозев с първи коментар, след като стана ясно, че Русия го издирва

"В известна степен няма и значение - от години те ясно показват, че ги е страх от нашата работа и няма да се спрат пред нищо, за да ни унищожат", коментира новината Грозев в Twitter.

Той е български гражданин, но работи за независимата мрежа за разследваща журналистика Bellingcat. Не се уточнява в какво е обвинен Грозев. Посочва се само, че престъплението е по член от Наказателния кодекс на Русия. Мрежата Bellingcat е обявена за чуждестранен агент в Русия, а руската главна прокуратура обяви, че дейността ѝ е нежелана в Русия.

През 2020 г. Христо Грозев, заедно с екипа на Алексей Навални, разследваха отравянето на руския опозиционен лидер и идентифицират имената на служителите на ФСБ, замесени в престъплението.

A general comment: I have no idea on what grounds the Kremlin has put me on its "wanted list", thus I cannot provide any comments at this time. In a way it doesn't matter - for years they've made it clear they are scared of our work and would stop at nothing to make it go away. https://t.co/fd4Evbd7gJ