"Хамас" има нов политически ръководител - Яхия Синвар

"Хамас" назначи ръководителя на Ивицата Газа Яхия Синвар за свой нов политически лидер. Това стана, след като предшественикът му Исмаил Хания беше убит в Техеран миналата седмица, което доведе до покачване на напрежението в региона, пише БГНЕС.

"Движението за ислямска съпротива "Хамас" обявява избора на лидера Яхия Синвар за ръководител на политическото бюро на движението", се казва в изявление на групировката.

Минути след изявлението въоръженото крило на "Хамас", бригадите "Езедин ал Касам", заявиха, че са изстреляни ракети от ивицата Газа към Израел.

Израелските военни и официални лица обвиняват Синвар, че е един от организаторите на нападението срещу Израел на 7 октомври, което го прави един от най-издирваните бойци в страната.

61-годишният Яхия Синвар е лидер на "Хамас" в ивицата Газа, един от основателите на военното крило на организацията и съосновател на звеното за вътрешна сигурност на бойната групировка. Той е бил арестуван три пъти от Израел - през 1982, 1985 и 1988 г. През 2011 г. е освободен от израелски затвор като част от размяната за войника на ЦАХАЛ Гилад Шалит. През 2015 г. САЩ обявяват Яхия Синвар за международен терорист.

Назначаването му за нов ръководител на Хамас става по-малко от седмица, след като Хания беше убит в Техеран.

Иран и Хамас обвиняват Израел за убийството му. Израел отказа да коментира убийството.

При нападението на "Хамас" на 7 октомври загинаха 1198 души, предимно цивилни, според преброяване на АФП, основано на официални израелски данни.

По време на нападението бойците също така са заловили 251 души, 111 от които все още се намират в плен в Газа, включително 39, които според военните са мъртви.

По данни на министерството на здравеопазването в управляваната от "Хамас" територия, което не предоставя подробна информация за смъртните случаи сред цивилното население и бойците, ответната военна кампания на Израел в Газа досега е отнела живота на най-малко 39 653 души.

Hamas says it has chosen Yahya Sinwar, its top official in Gaza, as the new leader of its political bureau https://t.co/qg1RIc6xgD pic.twitter.com/BLVToYN4tf