Отварят специален плаж за хора с увредено зрение

Специален плаж, предназначен за хора с увредено зрение, бе открит в Абу Даби (ОАЕ). Той е част от мащабна правителствена инициатива за разширяване на достъпа до обществени пространства и насърчаване на приобщаването за всички слоеве от населението. Плажът обхваща площ от 1000 кв. м. и е разположен на крайбрежната алея Corniche (в района на Gate 3).

В петък властите заявиха, че изключителния плаж е "предназначен за хора с увреждания на зрението, като предоставя напълно безопасна и приятна среда с всички необходими съоръжения и услуги за сигурност, забавление и санитарни условия".

Входът на плажа е безплатен за хора с увредено зрение и един придружител. Мястото вкючва разнообразни съоръжения, създадени специално да отговорят на нуждите на хората със зрителни проблеми. Това позволява на всеки да прекара спокоен ден, като не се притеснява от заобикалящата го среда.

Abu Dhabi's Corniche leisure spot now features braille signage and guided pathways for enhanced accessibility for people with visual impairments https://t.co/cMC0jiiz8L