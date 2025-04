На ръба на ядрена война заради масово убийство (ВИДЕО)

Само преди два дни, на 22 април, все още неясно какви точно мъже, въоръжени с огнестрелно оръжие, атакуваха туристическа група в Кашмир и убиха 26 души (25 индийски граждани и 1 непалец). От 2000 година не е имало такова кръвопролитие в Кашмир - тогава, точно преди Бил Клинтън да пристигне в Индия, бяха убити 36 души. Случилото се сега моментално провокираха страхове, че това може да е искра в буре барут, което тлее постоянно - регионът Кашмир е обект на спорове и дори войни между две ядрени сили: Индия и Пакистан.

За едва два дни, отношенията между двете страни са опасно близо до точката, от която няма връщане, коментира беларуската опозиционна медия NEXTA. Ескалацията е спираловидна - изданието, както и Al Jazeera изброява какво последва след атаката:

Кой всъщност извърши атаката за момента няма категорична яснота, но отговорност пое групировката Фронт на съпротивата (TRF). Тя е поставена извън закона от Ню Делхи през 2023 година като терористична организация. Индийската полиция в Кашмир вече обяви, че е идентифицирала трима от заподозрените за нападението, като казва, че двама са пакистанци, информира Al Jazeera. А Кашмир е поделен между Индия и Пакистан де факто от 1972 година, като границата не е официално утвърдена и призната, представлява буквално спяща фронтова линия, подсигурена военно и от двете държави. На всичкото отгоре и Китай държи малък район от Кашмир на изток - Аскай Чин.

Междувременно в социалните мрежи се появиха и кадри на протести, с обвинения към властите в Кашмир, че се мъчат да разделят хиндуистите и мюсюлманите, а не да открият истината зад кървавото масово убийство. Пакистан вече обяви, че терористичната атака е станала на 200 километра от неофициалната граница в Кашмир и че в Кашмир има над 500 000 индийски военни. Но общественото настроение в Индия е гняв, макар и объркване - има призиви за военни действия срещу Пакистан, включително въздушни удари - Още: "Ще ги преследваме до края на света": Индия с нови мерки срещу Пакистан след терора в Кашмир

