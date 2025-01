"Хамас" освобождава трима израелски заложници в четвъртък

Палестинската групировка "Хамас" планира да освободи трима израелски заложници в четвъртък, 30 януари, и още трима в събота, 1 февруари. Това е част от споразумението за прекратяване на огъня с Израел, предаде NEXTA. Сред тези, които трябва да бъдат освободени на 30 януари, са Арбел Йехуд, войникът от ИД Агам Бергер и друг неидентифициран мъж заложник. Още: Нетаняху обяви още колко заложници ще бъдат освободени

Въпреки това "Хамас" предупреди, че може да преразгледа освобождаването на допълнителни заложници, ако Израел продължи да възпрепятства доставките на хуманитарна помощ за Газа.

На 19 януари влезе в сила споразумение за прекратяване на огъня, което изисква 33 израелски заложници да бъдат освободени в замяна на около 1900 палестински затворници.

Още: "Хамас" ще пусне втората група израелски заложници

Като част от тази сделка "Хамас" вече освободи няколко заложници, включително четири жени войници, които бяха предадени на Червения кръст на 26 януари.

Ситуацията остава напрегната, като бъдещото развитие зависи от това и двете страни да спазват условията за прекратяване на огъня и да гарантират, че хуманитарната помощ достига до Газа.

