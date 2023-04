Индийска булка избяга след като стреля с пистолет на сватбата си (ВИДЕО)

Празничната стрелба по време на сватби е често срещана в някои северни щати на Индия и често причинява наранявания и дори случайни смъртни случаи.

Times of India съобщава, че младоженецът е бил изненадан от стрелбата. Младоженецът беше изненадан, когато стана свидетел на страстта на булката й към стрелба. Инцидентът е станал в Хатрас в Утар Прадеш, предава изданието. ОЩЕ: Арести в Индия заради човешко жертвоприношение в храм

