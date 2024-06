Израелската армия отцепи напълно южната част на Ивицата Газа (СНИМКИ)

В петък следобед, 7 юни, кореспондент на катарското издание Al-Arabi Al-Jadeed съобщи, че израелските военни вече имат пълен контрол над коридора от контролно-пропускателния пункт "Керем Шалом" до брега на Средиземно море.

ЦАХАЛ вече разшириха дейността си в южната част на Ивицата Газа, включително в Рафах, въпреки призивите на САЩ и Запада израелската армия да не осъществява операция в града заради риска от множество цивилни жертви.

The IDF has achieved full control over the Philadelphi Corridor



📰 Jerusalem Post citing Qatari Al-Araby Al-Jadeed. pic.twitter.com/Glbw5VutnJ