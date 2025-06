Тръмп се развихри: 2 седмици за Иран и ядреното оръжие и "дайте ми Нобеловата награда за мир" (ВИДЕО)

До две седмици - това е максималното време, което американският президент Доналд Тръмп даде на Иран за постигане на споразумение относно иранската ядрена програма. След това той вече не изключва американска военна намеса, обаче изключи, че такава намеса би имала и сухопътен елемент - т.е. американски войници да влязат в Иран. Намесата на САЩ обаче можело да не е необходима. На този фон, в социалните мрежи излязоха доста видеа на американски войници, които ядат на вечеря пържоли и омари - това се счита за традиция преди американски военни части да бъдат разположени в бойни зони:

⚡️Trump may strike Iran as early as today — Al Arabiya



The U.S. President has held a national security meeting focused on Iran.



Meanwhile, videos are going viral on social media showing American troops being served steaks and lobsters — a long-standing military tradition… pic.twitter.com/QwtQ1owCi4 — NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2025

Иран, ядрено оръжие и Нобеловата награда

На директен въпрос, че американското разузнаване няма данни, че Иран е близо до направа на ядрено оръжие, Тръмп беше категоричен: "Значи разузнаването греши". И след като му беше казано, че директорът на АНС Тулси Габард твърди, че Иран не е близо до ядрено оръжие, американският президент повтори: "Тя бърка". Още вчера CNN излезе с материал как Тръмп е охладнял чувствително към Габард и даже ѝ е бесен заради публичното ѝ говорено как Техеран всъщност изобщо не е на няколко седмици разстояние от производство на ядрена бомба.

Още: Плановете на Тръмп за намеса на САЩ в Иран - приспива ли иранците?

Reporter: “Mr. President, what evidence do you have that Iran is building a nuclear weapon? Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point.”



President Trump: “Well then my intelligence community is wrong, who in the intelligence community… pic.twitter.com/yevAYqB7KV — OSINTdefender (@sentdefender) June 20, 2025

Попитан за опасността Иран и прокситата му да отприщят вълна от терористични актове срещу САЩ, ако Тръмп нареди американска военна операция, той отговори така: "Вие дори сте в опасност като говорите с мен, така че може би трябва да си тръгна. Вие сте всъщност в опасност - можете ли да повярвате":

Trump to reporters:



You are even in danger talking to me right now. Do you know that? You are in danger talking to me right now. So I should probably get out of here.pic.twitter.com/9l41fH5S9a — Clash Report (@clashreport) June 20, 2025

Същевременно, Тръмп беше питан дали би поискал от Израел да спре въздушните си удари. Той отговори, че било трудно да накараш някой да спре, след като печели. САЩ обаче били готови да влязат в ролята на медиатор, говорели с Иран и "ще видим какво ще стане". Въпросът дойде след като иранският външен министър Абас Арагчи се срещна в Женева с с европейски представители и изрично каза, че Иран е готов на преговори, но след като Израел спре с атаките. Според властите в Иран се смята, че най-малко 5 000 000 жители на Техеран досега са се евакуирали от иранската столица след началото на израелските въздушни удари от 13 юни. А OSINT анализатор изчисли на база всички официални видеоклипове от израелска страна на удари по ирански ракетни установки, че Израел е извадил от строя 44 установки за изстрелване на балистични ракети:

Trump on stopping Israel's airstrikes:



I think it is hard to make that request right now. If somebody is winning it's harder to do than if somebody is losing. But we are ready, willing and able...pic.twitter.com/FtsbQzBAl3 — Clash Report (@clashreport) June 20, 2025

So i finished counting for now:

I was able to count 73x Iranian Losses and 4x Israeli Losses.



Out of the 73x Iranian Losses, 44x are Ballistic Missile Launchers. pic.twitter.com/dqJOyHExMo — Elmustek (@elmustek) June 20, 2025

⭕️DISMANTLED: 3 Surface-to-Surface Missile Launchers



3 surface-to-surface missile launchers prepared to fire a barrage of missiles towards Israel were dismantled.



Additionally, a Remotely Piloted Aircraft identified a group of Iranian soldiers, including an IRGC base… pic.twitter.com/0TE7mb8slq — Israel Defense Forces (@IDF) June 20, 2025

IDF Spokesperson:



The Israeli military targeted military infrastructure in southwestern Iran. pic.twitter.com/HmJCg2yARb — Clash Report (@clashreport) June 20, 2025

Отделно, вчера израелският правителствен секретар Йоси Фокс заяви, че досега Иран е изстрелял 520 балистични ракети, като само 25 са пробили израелската ПВО и са уцелили нещо на израелска територия. Появиха се дори видеокадри как Железният купол сваля иранска балистична ракета, а той не е предвиден за такава цел: "Железен купол": Дуелите на израелската ПВО с иранските ракети и защо куполът сега няма отношение (ВИДЕО).

Israel’s Iron Dome reportedly intercepted an Iranian ballistic missile today — a rare event, as the system is designed for rockets and drones.



Since the start of the war with Iran, Israel has repeatedly used it as a last resort against ballistic missiles—but failed in most… pic.twitter.com/165ADKUVN0 — Clash Report (@clashreport) June 20, 2025

След всички тези гръмки думи, Тръмп се разля и как заслужавал Нобелова награда за мир - защото помирил Индия и Пакистан, изготвил и мир в Руанда, можело дори за Сърбия и Косово. Пакистан вече официално предложи американския президент за наградата, докато той буквално се наду, че трябвало вече да я е получил 4-5 пъти, обаче нямало да му я дадат, защото я давали само на либерали:

Trump:



They should give me the Nobel prize for Rwanda and have you looked at the Congo? You could say Serbia and Kosovo. You could say a lot of them.



The big one is India and Pakistan. I should have gotten it four or five times.pic.twitter.com/HGRQsQebyL — Clash Report (@clashreport) June 20, 2025

Още: Страхът, който спира Тръмп: Само ядрено оръжие може да заличи основния ядрен комплекс на Иран (ВИДЕО)

За капак, бившият стратег на Тръмп Стив Банън обяви, че израелският премиер Бенямин Нетаняху всъщност действа така, че много добре знае, че не може "да довърши работата" и сега иска от САЩ да я довършат, а цели смяна на режима в Израел. "Това не е "Америка на първо място", а "Америка мъртва".

Steve Bannon slams Netanyahu:



He said America First, but America Dead. Who are you to lecture us?



The American people won’t tolerate being dragged into this.



If you couldn’t finish the job, then finish it—don’t come to us to do it. pic.twitter.com/lW0nY3Utvt — Clash Report (@clashreport) June 20, 2025