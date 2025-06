Бил Клинтън заклейми Нетаняху, все повече военни самолети на САЩ се дислоцират до Иран (ВИДЕО и СНИМКИ)

Израелският премиер Бенямин Нетаняху иска да воюва с Иран, защото така ще остане на власт. Той е на власт в Израел практически последните 20 години. Това заяви ексамериканският президент Бил Клинтън в телевизионно интервю.

Клинтън, който беше президент на САЩ два мандата през 90-те години на XX век, наблегна на следното - Иран не трябва да има ядрено оръжие, но се надявам Тръмп да озапти Нетаняху. Сега страдат предимно цивилни, те не са политически ангажирани нито за едната, нито за другата страна и просто искат да живеят живота си - Още: Тръмп се развихри: 2 седмици за Иран и ядреното оръжие и "дайте ми Нобеловата награда за мир" (ВИДЕО)

Former U.S. President Bill Clinton:



Netanyahu long wanted to fight Iran because that way he can stay in office. pic.twitter.com/7DQTzfnQlV — Clash Report (@clashreport) June 21, 2025

На фона на тези думи, продължават да се трупат данни и сигнали, че САЩ се готвят за потенциална военна операция в Иран. Сателитна снимка на военновъздушната база "Принц Султат" в Саудитска Арабия показва, че там и то на открито, без да се броят хангарите, вече има поне 53 изтребителя F-16, 22 самолета-цистерни KC-135 и цели 10 военнотранспортни самолета C-130. Базата е една от ключовите точки за потенциални удари срещу Иран, заедно с йорданската база "Мувафаг Салти", коментира турският журналистически проект Clash Report.

BIG: Massive US Air Force buildup at Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia.



— 22 KC-135 tankers

— 53 likely F-16s

— 10 C-130s

— More aircraft under shelters + new arrivals in past 24h.



One of the key launch points for potential strikes on Iran, alongside Jordan’s Muwaffaq… pic.twitter.com/rZ4mD5gRBw — Clash Report (@clashreport) June 21, 2025

И още - два стратегически бомбардировача на САЩ B-2 са излетели от базата си в Мисури, а във въздуха е имало 8 самолета-танкери, готови да ги зареждат. Дали това е учение или нещо друго, е трудно да се каже. Но е ясно, че точно тези бомбардировачи ще са основното американско оръжие, ако Тръмп нареди военна операция срещу Иран с цел унищожаване на ирански ядрени комплекси - Още: Американското оръжие, което трябва на Израел, за да сложи край на иранската ядрена програма (ВИДЕО)

NEW: U.S. B-2 stealth bombers appear to have taken off from their base in Missouri.



Eight tankers are in the air, refueling them over Kansas and heading in the same direction. pic.twitter.com/IXS75Y1zPZ — Clash Report (@clashreport) June 21, 2025