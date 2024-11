Жертви при удар в Бейрут, след като Израел призова за спешна евакуация (ВИДЕО)

Израелски удар е убил най-малко шест души в гъстонаселен район южно от столицата Бейрут, съобщиха от ливанското здравно министерство сутринта на 13 ноември. Атаката е била по зона, която е извън традиционната крепост на подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула".

Не е ясно дали убитите са членове на организацията. В момента се установява самоличността им.

