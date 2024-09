Лидерът на "Хизбула" е мъртъв или ранен: Слухове след поредната атака на Израел (ВИДЕО)

Израелската армия обяви, че е убила няколко командири на "Хизбула" в Южен Ливан, предаде Франс прес.

Атаката е била извършена от изтребители. В изявлението, публикувано в "Телеграм", пише, че при нападението са били убити командващият ракетното подразделение на "Хизбула" Мохамед Али Исмаил, неговият заместник "и други терористи".

Израелската армия не даде повече подробности. За момента няма реакция от страна на ливанската групировка. Но се появиха слухове, че сред убитите е и Хасан Насрала, лидерът на "Хизбула". Има и непотвърдени данни, че Насрала не е бил убит, а е само ранен след поредната израелска въздушна атака, чиято цел е бил бункер в Бейрут.

Още: Журналист: Имаше податки, че Израел готви атака срещу ръководството на Хизбула

There are contradictory reports on the condition of Sheikh Hassan Nasrallah, the leader of the Hezbollah terrorist organization



Iranian and a number of Arab sources say he was not in the bombed bunker in Beirut. Number of Israeli sources say he is at least wounded. A senior… pic.twitter.com/SlQ3OntDoE