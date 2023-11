Ликвидиран е командир на "Хамас", държал като заложници 1000 цивилни в болница в Газа (ВИДЕО и СНИМКА)

„Ахмед Сиам показа още веднъж, че "Хамас" използва цивилните от Ивицата Газа като живи щитове за терористични цели", обобщи армията в своето съобщение.

Терористът е бил убит в училище Ал-Бурак в град Газа, където последно се е укривал, заедно с други бойци на "Хамас" под негово командване.

ОЩЕ: Макрон обвини Израел в убийството на деца и жени. Нетаняху: "Хамас" ще ви убива утре в Париж

От началото на военните действия в анклава израелските военни са превзели 11 укрепени военни позиции на "Хамас". През нощна на петък срещу събота са атакувани складове с военноморска техника на терористите в района на лагера Ал-Шати. Отделно войниците са "открили и унищожили подземен тунел близо до училище в Ивицата Газа" и са използвали дрон, за да взривят кола бомба близо до "основна транзитна зона, използвана от войските".

ОЩЕ: Израел: 130 тунела под Газа са унищожени. "Хамас" се готви за дълъг престой под земята (ВИДЕА)

Междувременно израелската армия съобщи, че подразделенията й вече се намират в болницата Ал-Шифа, нй-голямата в град Газа, под която се намира главният подземен команден пункт на "Хамас".

WATCH: IDF operates in Gaza, takes control of 11 key Hamas positions since start of Swords of Iron



Read full story: https://t.co/6eXJDXo663 pic.twitter.com/PrwIiHclXK