Макрон обвини Израел в убийството на деца и жени. Нетаняху: "Хамас" ще ви убива утре в Париж

"Днес са бомбардирани цивилни - де факто. Тези деца, жени, възрастни хора са бомбардирани и избити. Няма основание за това и няма легитимност. Ние призоваваме Израел да спре", каза Макрон.

Въпреки това той призна правото на Израел на самоотбрана и подчерта, че Франция "недвусмислено осъжда" терористичните действия на "Хамас".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху не забави отговора си и заяви, че световната общност трябва да осъжда "Хамас", а не Израел. Ислямистките терористи са изцяло отговорни за смъртта на цивилните в Газа, подчерта той, цитиран от BBC.

Израелските отбранителни сили позволяват на цивилните да напуснат районите, където се водят боеве, докато "Хамас" ги използва като „жив щит“, посочи Нетаняху и предупреди, че действията на екстремистите могат да се разпространят и в останалия свят.

"Престъпленията, които "Хамас" извършва днес в Газа, ще бъдат извършени утре в Париж, Ню Йорк и навсякъде другаде по света", се казва в изявление на офиса на Нетаняху.

Още вчера от израелската армия изтъкнаха следното: "Докато светът вижда жилищни квартали с училища, болници, детски площадки, джамии и други граждански обекти, то за "Хамас" това са просто възможности да използват мирните граждани, криейки се зад тях и развивайки именно в тези места своята терористична дейност".

Напомняме, че Израелските отбранителни сили обявиха в петък 6-часов прозорец, по време на който бе отворен евакуационният коридор в град Газа, за да могат цивилните да се придвижат от северната част на Ивицата на юг. Такива коридори ще има и в следващите дни.

За днес, 11 ноември, евакуационният коридор ще е отворен между 09:00-16:00 ч. за цивилни през оста Салах ал-Дин към юг от Вади Газа. Ще има и тактическа пауза на военната операция в района на лагер Джабалия между 10:00-14:00. Нещо повече, от израелската армия призовават цивилните, които са блокирани от "Хамас" и терористите не им разрешават да се преселват, да се свържат с израелската армия като са оставени телефон и канал в Telegram.

