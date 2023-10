Невиждано: Турция изкара военноморски флот от 100 000 плавателни съда (ВИДЕО)

Според AP, във военния парад са участвали 100 000 военноморски кораба и плавателни съдове от различен клас. Като цяло обаче, тържествата не бяха с тази пищност, която се очаква - заради войната в Израел, а и споменът за страшното земетресение в Турция и Сирия.

Скромните тържества предизвикаха ужас сред мнозина в Турция, които вярват, че правителството на Реджеп Ердоган, което намира своите корени в ислямското движение в Турция, се опитва да подкопае наследството на бащата-основател на светската република Мустафа Кемал Ататюрк, коментира AP.

