Терорист откри огън по израелски автобус на Западния бряг, има ранени

Терорист откри огън по израелски автобус близо до селището Ариел в палестинската територия Западен бряг и впоследствие бе застрелян от силите за сигурност.

Първоначалните снимки от мястото на инцидента показват, че нападателят е бил въоръжен с автомат.

Осем души са били ранени при стрелбата, съобщава службата за бърза помощ „Маген Давид Адом“. И добавя, че четирима души са били засегнати от огнестрелно оръжие, като трима от тях са в тежко състояние, а един - в средно до тежко.

Други четирима души са леко ранени от счупени стъкла, допълват от бърза помощ.

A terrorist opened fire on a bus in the West Bank this morning, injuring 8 civilians.



I am hoping for their speedy recovery, and for a day soon when this senseless violence will end ❤️🩹 pic.twitter.com/WH83ccis7z