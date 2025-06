Първи съобщения: Иранският парламент е гласувал за излизане от Договора за неразпространение на ядрени оръжия

Излизат първите съобщения, че преди минути иранският парламент е гласувал за излизане от Договора за неразпространение на ядрените оръжия (ДНЯО). Още във вчерашния ден се появиха информации, че парламентът на Ислямската република е започнал обсъждане на възможността за излизане на страната от договора, като е подготвен за гласуване законопроект. Изявлението вчера направи депутатът Рухолах Изадках.

"Трябва, най-малкото, да се оттеглим от ДНЯО, в момента разглеждаме този въпрос в парламента и дори възможността за излизане от Международната агенция за атомна енергия", каза Изадках. Според него обсъждането на излизането от споразумението е съпроводено с разглеждане на други стъпки за ограничаване на сътрудничеството с международни организации в ядрената сфера.

Тази сутрин и агенция Ройтерс информира, че парламентаристите на Иран подготвят законопроект, който може да тласне Техеран към излизане от ДНЯО.

Време е Иран да се оттегли от Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО), заяви по-рано и Ебрахим Резаи, официален представител на Комисията по национална сигурност на Меджлиса (парламента на Иран). "Сега е подходящият момент да се оттеглим от Договора за неразпространение на ядрени оръжия", написа той в X, цитиран от Fars.

#BREAKING Iranian Parliament have just voted to withdraw from Nuclear Non-Proliferation Treaty. pic.twitter.com/wpTbJlRhlR

🚨 BREAKING:



Iranian Parliament has just voted to withdraw from the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). pic.twitter.com/51al2gwMEG