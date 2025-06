МААЕ допуска срив в ядрения център на Иран, унищожена е ключова инфраструктура (СНИМКИ)

Извънредното прекъсване на електрозахранването в иранския ядрен обект в Натанз, причинено от въздушните удари на израелските военновъздушни сили в петък, може да е довело до унищожаването на част от приблизително 14 000 подземни центрофуги. Това съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), подчертавайки, че подобни съоръжения са изключително чувствителни и могат да се повредят сериозно, ако не бъдат изключени поетапно.

Според информация на The Wall Street Journal, израелски представител е заявил, че има индикации за възможен срив или дори "срутване" на подземната инфраструктура в Натанз, въпреки че все още се очакват допълнителни оценки за точния мащаб на пораженията.

Сателитни изображения потвърждават значителни щети не само в Натанз, но и в други важни ядрени и военни обекти в Иран, включително в Исфахан и южно от град Табриз. Още: "Няма да допуснем ядрен холокост": Нетаняху с интервю-отчет какво порази Израел от ядрените мощности на Иран

Според анализ на Института за космическа и международна сигурност, изображения от Maxar показват разрушения в надземната част на Натанз – включително пилотния завод за обогатяване и електрическа подстанция. Това потвърждава и предходен радарен анализ.

