Терористична атака в Анкара: Жертви след взрив и стрелба пред основния аерокосмически център (ВИДЕО)

Терористична атака в Турция на 23 октомври - трима въоръжени мъже се опитаха да проникнат в сградата на "Турската аерокосмическа индустрия" (TUSAŞ) в столицата Анкара, след което се стигна до въоръжен сблъсък.

Вътрешният министър Али Йерликая потвърди нападението и съобщи за загинали и ранени.

„Турската аерокосмическа индустрия“ е центърът на технологиите за проектиране, разработване, производство и интеграция на аерокосмически системи, модернизация и следпродажбено обслужване в Турция.

Още: След предупреждение от САЩ: Турция блокира износа на военни стоки за Русия

‼️ BREAKING: A terrorist attack in #Turkey: three armed men tried to break into the building of the Turkish aerospace corporation Tusaş in Ankara, after which an armed clash occurred.



The head of the Turkish Interior Ministry Ali Yerlikaya confirmed the fact of the terrorist… pic.twitter.com/uWpoR0jDqJ