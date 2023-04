Турция пусна на вода своя първи самолетоносач (СНИМКИ)

Многофункционалният десантен кораб „TCG Анадолу“, който ще бъде флагманът на Турция, беше предаден на командването на военноморските сили. Корабът ще бъде не само първият самолетоносач на Турция, но и първият в света кораб, който ще разчита предимно на дронове, предаде "Сабах", цитирани от БГНЕС.

Базиран на испанския флагмански кораб "Хуан Карлос I", „TCG Анадолу“ е тип десантен щурмови кораб. Той е дълъг 231 метра, широк 32 метра и с водоизместване от 27 436 тона. Максималната му скорост е около 21 възела, обсегът му е 9000 морски мили и може да действа в морето в продължение на 50 дни.

Корабът е поръчан през 2015 г. и е спуснат на вода през април 2019 г. Въвеждането му в експлоатация беше планирано за 2021 г., но впоследствие отложено заради пандемията от COVID-19.

Първоначално се предвиждаше корабът да носи флотилия от хеликоптери и изтребители с късо излитане и вертикално кацане (STOVL), като например варианта F-35B на стелт самолета от пето поколение на Локхийд Мартин. Тази възможност беше отхвърлена, след като САЩ отстраниха Турция от многонационалната програма за разработване на изтребителите F-35. Причината бе решението на Анкара да придобие произведени в Русия системи за противовъздушна отбрана С-400 през 2019 г.

Това накара Тюрция да преразгледа плановете за развитие и да направи допълнителни корекции, за да превърне кораба в преносител на безпилотни летателни апарати (БЛА), безпилотни бойни летателни апарати (ББЛА) и безпилотни изтребители, в допълнение към хеликоптерите.

Очаква се хангарът на кораба да се състои предимно от Bayraktar TB3 - версия на известния Bayraktar TB2, способни да се движат по къси писти. В допълнение към безпилотните летателни апарати на „Анадолу“ ще бъдат разположени хеликоптери, включително произвежданите в страната T129 Atak, ударните хеликоптери AH-1W Super Cobra и хеликоптери SH-70B.

Същевременно „Анадолу“ ще може да приеме сили с размер на батальон заедно с летателен и команден персонал.

Корабът осигурява транспортирането на до близо 45 танка и/или други бронирани машини, в зависимост от начина на разполагане на машините и мисията на кораба – военна, хуманитарна помощ, търсене и спасяване, медицинска помощ или подкрепа при природни бедствия в различни райони.

⚡️ Türkiye will use the world’s first amphibious landing ship TCG Anadolu (L-400), designed to accommodate combat drones, reports the office of the President of Türkiye. pic.twitter.com/OFOz1RgxbU

The Turkish Naval Forces are preparing to launch their First Aircraft Carrier tomorrow; the TCG Anadolu is an Amphibious Assault Ship that will be operated as a Drone Command and Control Center featuring the Bayraktar TB-3 Combat UAV as well as the Kızılelma Unmanned-Combat Jet. pic.twitter.com/qJbuEbJdnP