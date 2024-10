Виетнамка показа шокиращи кадри как се пресича улица и то на печеходна пъутека. Всеки път може да е последен.

Въпреки че това става на пешеходна пътека, на правилата за движение по пътищата не се обръща никакво внимание. Ако чакате мотористите и шофьорите да спрат, за да пресечете, ще има да чакате дълго.

A Vietnamese woman showed how they cross the road - every time could be their last pic.twitter.com/9p1JYk0zLS