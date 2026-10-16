Всички удари на Иран, които забиха шамар на Тръмп и разпокъсаха страните в Персийския залив (КАРТА, ВИДЕО)

От 28 февруари 2026 г. насам, когато САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран, Техеран и неговите съюзници в Близкия изток са нанесли най-малко 135 прецизни удара по 84 инфраструктурни обекта в Персийския залив. Те са се прицелили в ключови съоръжения в секторите на петрола, газа, тока и транспорта. Освен че нарушиха глобалните доставки на нефт и газ и помогнаха на иранците да устоят на натиска на Щатите, атаките са причинили щети за милиарди долари на Вашингтон, показва задълбочено разследване на Reuters.

Правителствата в Персийския залив често омаловажаваха щетите, като обвиняваха падащите отломки от прехванати ракети и дронове. Ситуацията обаче е тревожна, показва анализът.

Атаките са засегнали Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Ирак, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн. Според анализираните данни пораженията са причинили продължителни прекъсвания на дейността на стратегически обекти, следователно - допълнително напрежение на световните енергийни пазари.

Пристанище Фуджейра в ОАЕ е атакувано 19 пъти, най-големият комплекс за втечнен газ в света пострада

Сред най-сериозно засегнатите обекти е пристанището Фуджейра в ОАЕ, което позволява износ на петрол, заобикаляйки Ормузкия проток. Според анализа на сателитни изображения Иран е атакувал пристанището най-малко 19 пъти, повреждайки резервоари и съоръжения за пренос и товарене на нефт. При удар през май износът на рафинирани петролни продукти от пристанище Фуджейра почти е спрял за месец.

Още: Иран обстрелва ОАЕ с ракети, подпали с дронове петролния център на емирство Фуджейра (ВИДЕО)

В Катар ударите по завода за втечнен природен газ в Рас Лафан са повредили ключово оборудване за охлаждане и втечняване на газ. Ръководителят на QatarEnergy Саад ал Кааби е оценил през март, че пълното възстановяване на унищожените съоръжения ще отнеме между три и пет години. Пораженията са застрашили доставки, представляващи близо 20% от световните потоци на втечнен природен газ (LNG).

Още: Ефектът "Иран": Забавя се възстановяването на най-големия комплекс за втечнен газ в света, цените веднага го показаха

В Саудитска Арабия атаките са засегнали пет от деветте най-големи рафинерии в страната и три големи центъра за преработка на петрол. През септември удар по три помпени станции прекъсна за 11 дни работата на нефтопровода „Изток–Запад“, който осигурява алтернативен маршрут за износ извън Ормузкия проток. По-късно кралството успя да възстанови тръбата.

A Reuters investigation found that Iran and its proxies carried out at least 135 precision strikes on 84 infrastructure sites across the Gulf since February 28, targeting critical oil, gas, electricity and transportation facilities. The attacks caused billions of dollars in damage, disrupted global energy supplies and helped Iran withstand U.S. military pressure. Gulf governments frequently downplayed the damage, often blaming falling debris from intercepted missiles and drones. Source: Reuters — Clash Report (@clashreport) October 15, 2026

Според Reuters саудитското производство на петрол е спаднало под 7 млн. барела дневно през по-голямата част от първите шест месеца на войната при над 10 млн. барела преди конфликта. Изданието оценява загубите от разликата в производството на над 50 млрд. долара при текущите цени.

Още: Паралелната война в Близкия изток: Хутите се заклеха да не спират да удрят летища и петролни обекти в Саудитска Арабия (ВИДЕО)

Летището в Кувейт атакувано 8 пъти, Иран удря и по водата в региона

Атаките на Иран и прокситата му - хутите в Йемен, проиранските милиции в Ирак, "Хизбула" в Ливан и други - не са ограничени само до нефтената и газовата промишленост. Летища в Бахрейн, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия са били поразявани многократно. Летището в Кувейт е атакувано осем пъти, включително два дни след повторното отваряне на терминал, ремонтиран след предишен удар.

Страната се оказва особено уязвима, защото получава около 90% от питейната си вода чрез обезсоляване на морска вода. Между 2 март и 20 юли Иран е атакувал най-малко четири от осемте комбинирани електроцентрали и инсталации за обезсоляване в Кувейт. Някои от съоръженията са били поразени многократно, пораждайки опасения за водоснабдяването.

В ОАЕ нападение срещу алуминиевия завод Al Taweelah е засегнало електроцентралата и производствена линия, което е довело до спиране на всички 1262 клетки за топене на алуминий. До края на август е била възстановена работата на едва една четвърт от тях, а компанията не очаква производството да се върне към нормалните си нива преди 2027 г.

Удар е засегнал и електрическа подстанция в атомната електроцентрала „Барака“ в ОАЕ, принуждавайки един от четирите реактора да премине към аварийни дизелови генератори. Според оператора системите за безопасност са функционирали нормално, няма пострадали или радиоактивни течове и не е имало риск за населението и околната среда.

Още: Тръмп и руският "сенчест флот" пак влияят на цената на петрола

Държавите в Близкия изток обясняват щетите с отломки от прехванати дронове и ракети, но ударите са прецизни

Агенция Reuters е анализирала сателитни изображения, видеозаписи, официални съобщения и данни от радари, както и е разговаряла с 36 души, запознати с атаките. Общо 14 експерти и представители на индустрията, прегледали събраните доказателства, са оценили като "крайно малко вероятно" пораженията по критично оборудване в десетки обекти да са причинени основно от падащи отломки от прехванати ракети и дронове.

В същото време правителствата в региона често са обяснявали щетите с отломки от успешно прехванати въздушни цели. В поне 34 официални съобщения след удари властите са посочили подобна причина. В няколко държави от Персийския залив разпространението на определени снимки и видеозаписи от последствията на атаките е ограничено със закон.

Още: Колко е струвала на американците досега войната в Иран?

Според разследването способността на Иран да поразява конкретни елементи от стратегическа инфраструктура, съчетана с блокадата на Ормузкия проток, му дава значително влияние върху енергийните доставки и световната икономика. Техеран разполага с развита индустрия за производство на дронове и голям арсенал от балистични ракети, а според трима представители, запознати с въпроса, страната използва и мрежи от информатори за събиране на снимки и информация за чувствителни обекти.

Иранските удари и действията на подкрепяните от него групировки, включително йеменските хути и иракските шиитски милиции, показват уязвимостта на ключовата инфраструктура в региона дори при наличието на американски военни сили и модерни системи за противовъздушна отбрана.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви в едно от последните си интервюта, че не би атакувал Иран с ядрено оръжие. "Аз не бих използвал ядрено оръжие срещу Иран. Нямаме нужда от това. „Майката на всички бомби“ не е ядрена бомба", заяви републиканецът.

Trump on Iran: I wouldn't use nuclear on Iran. We don't have to. Mother of All Bombs is not a nuclear bomb. https://t.co/5jIKDveXSN — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Още: Тръмп си затваря очите пред изтекли данни: Няма как Русия и Китай да помагат на Иран!