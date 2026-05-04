Иран обстрелва ОАЕ с ракети, подпали с дронове петролния център на емирство Фуджейра (ВИДЕО)

Голям пожар избухна в нефтената индустриална зона Фуджейра в ОАЕ след нападение с дрон, извършено от Иран. Информацията бе потвърдена от медийния офис на емирството в понеделник, пише Turkey Today. Към момента спешните екипи работят по овладяването на огъня, като по първоначални данни няма пострадали.

„Компетентните органи на емирство Фуджейра потвърдиха възникването на голям пожар в района на нефтената промишлена зона, предизвикан от удара на безпилотен летателен апарат, долетял от Иран. Силите за гражданска отбрана на Фуджейра незабавно пристъпиха към ликвидиране на последствията от инцидента“, се казва в съобщението на местните власти в Х.

Иран продължава ракетната атака след като първите четири ракети бяха прехванати от военните на ОАЕ. „В момента системите за противовъздушна отбрана на ОАЕ отблъскват ракетни и безпилотни атаки, идващи от Иран“, се казва в последното съобщение на Министерството на отбраната на ОАЕ.

Според непотвърдени данни по крайбрежието на страната са били атакувани няколко танкера. Съобщава се за атаки срещу военни кораби на САЩ, но няма официални съобщения за това. Услугата Flightradar24 показва, че редица самолети кръжат в небето недалеч от Фуджейра, без да могат да завършат полетите си.

По-рано Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи, че са засечени общо четири крилати ракети, насочени към територията на страната. Системите за противовъздушна отбрана успешно са прехванали три от тях над териториални води, а четвъртата е паднала в морето. Силните експлозии, чути в различни райони, са резултат от работата на ПВО. От Министерството на вътрешните работи призоваха гражданите да останат по домовете си и на безопасни места, докато трае тревогата.

Иран показа кадри от атаката

От иранска страна пък публикуваха кадри от изстрелването на ракетите.

Междувременно Fox News обяви, че американският президент Доналд Тръмп казал, че или Иран ще сключи мирно споразумение, или военните действия ще бъдат възобновени. Казаното кореспондира с един куп подобни изказвания на Тръмп, откакто има примирие:

“Iran will either reach a good-faith deal or the fighting will resume,” Trump told a Fox News correspondent.



The U.S. president also said Iran is now showing much more flexibility than before, signaling a willingness to make concessions under U.S. pressure.



Earlier, Trump… pic.twitter.com/4qGhwAm47I — NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2026