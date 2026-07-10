Ефектът "Иран": Забавя се възстановяването на най-големия комплекс за втечнен газ в света, цените веднага го показаха

Катар спря агресивната си инициатива за бързо възстановяване на производството в най-големия в света комплекс за втечнен природен газ след пряка атака срещу един от транспортните му кораби в Ормузкия проток тази седмица. След поредица от спешни оценки главният изпълнителен директор на QatarEnergy Саад Ал-Кааби нареди незабавно спиране на разширителните дейности в огромния промишлен комплекс в Рас Лафан, съобщава агенция Bloomberg.

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Геополитическото напрежение достигна връхната си точка във вторник, когато ирански удар повреди катарския кораб Al Rekayyat. Това наложи незабавна евакуация на екипажа му и стана първият случай, в който катарски кораб за превоз на енергийни ресурси е превърнат в мишена от началото на военните действия в края на февруари.

Общият срив на сигурността включваше атаки срещу още два търговски кораба, както и ирански ракетни удари срещу съседните държави от Персийския залив, което доведе до практически пълно спиране на морския трафик през Ормузкия проток в четвъртък.

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Стратегическо замразяване

Дейността на завода в Рас Лафан се ограничава до базови нива с цел защита на персонала и инфраструктурата, а планираните морски доставки са сериозно съкратени.

Промяната в политиката представлява значителна геополитическа последица от една бурна седмица, през която САЩ нанесоха военни удари срещу ирански цели в продължение на няколко последователни дни.

В сряда президентът Доналд Тръмп предупреди за потенциална ескалация до пълномащабна война, която би нарушила дейността на регионалните доставчици на енергийни ресурси. А те вече се опитваха да възстановят крехката си оперативна дейност след войната - в режим на примирие между Вашингтон и Техеран.

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Уязвимостта на пазара се засилва

Спирането на дейността заплашва да задълбочи дефицита на доставки на международния пазар на природен газ, като засили конкуренцията сред европейските и азиатските купувачи, които се стремят да си осигурят запаси преди зимата.

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Спот цените на втечнения природен газ в Азия вече се търгуват с повече от 80% над предвоенните нива, което подчертава повишената чувствителност на пазара към обемите от Катар. Миналата година те съставляваха приблизително една пета от световните доставки.

В Европа референтната цена на газа отбеляза рязък скок в четвъртък, като премина прага от 50 евро за мегаватчас за първи път откакто миналия месец беше сключено временно мирно споразумение между Вашингтон и Техеран.

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Преди последната ескалация на напрежението Доха беше започнала ускорен двумесечен план за възстановяване на по-голямата част от експортния си капацитет. Държавното предприятие беше поддържало няколко преработвателни линии на намалени нива на работа, за да може да се постигне бърз скок в производството, когато условията за транзит се стабилизират. В момента около 11 кораба стоят в бездействие извън Рас Лафан, понеже операциите са преустановени, пише Bloomberg.

Щети по инфраструктурата

Инфраструктурата в Рас Лафан е значително ограничена от началото на март, когато ирански удар с дрон предизвика мащабно спиране на производството.

Последвалата ракетна бомбардировка седмици по-късно нанесе тежки щети на около 17% от общия производствен капацитет, като за пълното възстановяване се очаква да са необходими около три години.

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Несигурността на пазара вече нарастваше, след като QatarEnergy обяви форсмажор, удължавайки прекъсванията в доставките за множество азиатски клиенти до август.

Италианското енергийно предприятие Edison SpA потвърди, че изключенията за паралелни доставки на вноса му от Европа ще останат в сила до началото на септември.