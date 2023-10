Зеленски подкрепи Израел (ВИДЕО)

По думите му целият свят е видял ужасяващи видеоклипове от Израел.

„Терористите унижават жени и мъже, задържат дори възрастни хора и не проявяват милост. Пред лицето на такъв терористичен удар всеки, който цени живота, трябва да бъде солидарен. Ние в Украйна имаме особено чувство за случилото се. Хиляди ракети в израелското небе... Убити хора просто по улиците... Простреляни цивилни коли... Унижавани задържани... Нашата позиция е кристално ясна: всеки, който причинява ужас и смърт навсякъде по планетата, трябва да бъде подведен под отговорност“, подчертава президентът на Украйна. ОЩЕ: Израелската армия е стреляла с артилерия по Южен Ливан (ВИДЕО)

Според него обаче терористична атака срещу Израел е била добре планирана. „Целият свят знае кои спонсори на тероризма биха могли да подкрепят и дават възможност за организирането му“, смята Зеленски. ОЩЕ: Нетаняху: Израел е във война (ВИДЕО)

Today, the entire world saw horrifying videos from Israel. Terrorists humiliate women and men, detain even the elderly, and show no mercy.



In the face of such a terrorist strike, everyone who values life must stand in solidarity.



We in Ukraine have a special feeling about… pic.twitter.com/AnBgVO2X0J