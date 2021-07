МАНХАТЪН: Горещата история за ядрената бомба, предвещала Студената война

Събитията се случват в Лос Аламос, Ню Мексико, където учени и военни работят по секретен проект, който ще промени света завинаги – създаването на първата атомна бомба, в надпревара с времето.

Те смятат, че това ще спре войната, но нямат представя, че ще отприщи нова. Сянката на Студената война вече се поддава иззад ядрения облак. Ето как този ТВ трилър за малък град в пустинята стана един от най-заплетените и амбициозни сериали от последните години.

Видео за „Манхатън“, сезон 2 по Epic Drama

Както е по златен телевизионен стандарт, първият сезон на „Манхатън“ завърши с огромна въпросителна – или както казва Сам Шоу, шоуранър на продукцията: “почти във всяка връзка се случи разрив”.

Epic Drama прави блиц повторение на първи сезон в четири поредни нощи след 23:30 часа - от 31 юли, като кулминационният 13-ти епизод е на 4 август, сряда, в полунощ.

Чарли Айзъкс (в ролята Ашли Зукерман, познат от Designated Survivor, Succession) ще стане лидер по неволя на нова работна група, която трябва да създаде атомната бомба за по-малко време и под по-голямо напрежение, докато Франк Уинтър (в ролята Джон Бенджамин Хики, Flags of Our Fathers, The Good Wife) – бившият ръководител на проекта – е завлечен в неизвестна посока.

Режисьорът и изпълнителен продуцент Томас Шлами разкрива, че втори сезон много бързо ще покаже какво се случва с Уинтър. Актьорът Джон Бенджамин Хики, който влиза в кожата на Уинтър, казва, че една от големите загадки на втори сезон е локацията, на която е затворен героя му. “Сега започва да се вижда каква роля играят военните извън юрисдикцията си върху създаването на бомбата,“ казва актьорът.

„Драма в малък град, романтична история, шпионски сериал и сай-фай трилър в едно“ - така определя един критик Manhattan, в чийто втори сезон не само напрежението е повече, но и се появяват повече загадки. Според Шлами, втори сезон се върти около въпроса на колко зло са способни хората в името на по-висшето благо. “Съмнителният морал обгръща целия сезон като радиоактивен прах,“ казва режисьорът.

Почти всички актьори от първи сезон, включително Ашли Зукерман и Джон Бенджамин Хики, както и Оливия Уилямс (The Sixth Sense) и носителката на Еми Рейчъл Броснахан (The Marvelous Mrs. Maisel) се завръщат, но за нови загадки са нужни нови герои.

Някои от тях са генерал Емет Дароу, в чиято роля влиза Уилям Петерсен (Manhunter), чиято задача е да достигне до завършване на бомбата на всяка цена, докато Мейми Гъмър (True Detective) – в ролята на Нора – значително обърква останалите с факта, че не й мигва окото да казва каквото се налага, само и само да постигне целите си.

Мащабът на сериала е значителен, така че екипът влага най-доброто, с което разполага. “Нямаше как да си свърша работата, ако не бяха написали героя ми по този начин и ако нямах тези колеги, този екип тези декори и тези костюми, които имах“, казва актьорът Ашли Зукерман, която придава плът на Чарли Айзъкс.

“Което и чекмедже да отвориш, вътре има има парче история. Нивото на автентичност е изумително,“ възкликва Рейчъл Броснахан, която е в ролята на съпругата на Чарли, Аби. Тя добавя, че вторият сезон е по-добър от първия.

Джон Бенджамин Хики е съгласен с това. “Не можех да си представя как ще вдигнат нивото още в сравнение с това на първи сезон. Но те го направиха!” Вижте от 5 август, четвъртък, в 22:45, когато втори сезон на „МАНХАТЪН“ започва по Epic Drama.

Epic Drama е ТВ канал от семейството на Viasat History и TV1000, посветен на най-добрите драматични сериали в епоха от последните години

