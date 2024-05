EPIC DRAMA ТВ клуб на книгата

Това лято телевизионният дом на епичната драма - ТВ канал Epic Drama – отваря врати за най-гледаните, най-обсъжданите и най-харесваните екранизации по литературни произведения от последните години. Този юни ще видите „Свидетелят по обвинението“ с участието на Ким Катрал по класиката на Агата Кристи, най-новата адаптация по класическия роман на Хенри Филдинг „Том Джоунс“ с плеяда от звезди в актьорския състав, както и „Работилница за кукли“ по обсебващия исторически трилър на Елизабет Макнийл.

Том Джоунс

Всеки четвъртък в 22:00 ч. от четвъртък 13 юни

Сезон: 1

Брой епизоди: 4 x 60 мин.

Оригинално заглавие: Tom Jones

Година: 2022

Изоставен като бебе, но спасен и осиновен от провинциален джентълмен на име Скуайър Олуърти, Том Джоунс израства добросърдечен, красив, свободолюбив и много популярен сред дамите, но не може да избяга от ниското си потекло и когато се влюбва в богатата наследница София Уестърн и тя - в него, семействата им се обединяват срещу връзката им. Том е унизително прогонен, а София бяга от дома си, за да избегне принудителния брак с Уилям Блифил, наследникът на „Парадайз Хол"; София е готова да се откаже от всичко заради Том... докато не научава, че той изглежда неспособен да устои на поредица от авантюри с други жени, които среща.

Двамата се оказват в Лондон и София бързо открива, че животът на една млада жена във висшето общество на Лондон може да бъде жесток и опасен.

Свидетелят по обвинението

Всеки петък, в 22:40 ч., от 7 юни, петък

Брой епизоди: 3 x 60 мин.

Оригинално заглавие: The Witness for the Prosecution

Година: 2016

Драма от три части, базирана на едноименния разказ на Агата Кристи от 1925 г. Това е завладяваща история за измама и страст, пари и морал, невинност и вина, убийство и разбити сърца и най-болезненото и опасно нещо от всичко: любовта. В центъра на тази мрачна и заплетена мрежа е удивителният характер на Ромейн, ноар героиня за всички времена.

Работилница за кукли

Всяка сряда в 22:00 ч. от сряда 5 юни

Сезон: 1

Брой епизоди: 6 x 60 мин.

Оригинално заглавие: The Doll Factory

Година: 2023

Айрис изкарва прехраната си с боядисване на кукли, но мечтае да стане художничка, Сайлъс е препаратор, който се надява да намери толкова уникален предмет, че да му донесе голяма слава, а Луис е плодовит художник, който търси следващата си муза. Когато съдбата ги събира, Айрис получава възможност да започне нов живот - но същевременно става обект на зловеща мания. Това е безпощадна история за това какво се случва, когато една жена се осмели да вземе това, което иска, в един свят, който по-скоро ще я убие, отколкото да ѝ позволи да го получи...

Epic Drama е ТВ канал от семейството на Viasat History и TV1000, посветен на най-добрите драматични сериали в епоха от последните години. За програмата на Epic Drama канала посетете www.epicdrama.bg Следете и www.Facebook.com/EpicDramaBG и www.instagram.com/EpicDramaBulgaria, както и YouTube канала на Viasat World Bulgaria.