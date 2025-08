Заради реклами в „ТикТок“: Наплив на новобранци в Австралия

Австралия е приела най-големия брой новобранци във въоръжените си сили за последните 15 години, като властите смятат, че това се дължи до голяма степен на целенасочените реклами в приложението „ТикТок“ и в онлайн игрите. Това заяви министърът по въпросите на военнослужещите Мат Киоу. Той обясни, че рекламите са били публикувани „там, където са целевите за нас възрастови групи“, за да покажат различните кариерни възможности във въоръжените сили.

Правителството обяви днес, че през фискалната 2024-2025 г., приключила през юни, в Австралийските сили за отбрана са постъпили 7000 новобранци – най-голямата бройка от 2009-2010 г. насам, докато изпратените кандидатури са се увеличили до над 75 хил. души – петгодишен максимум и ръст от 28% на годишна база.

Властите съобщиха, че са се ангажирали да постигнат до началото на 2023 г. целта от 69 хил. постоянни служещи във въоръжените сили, се съобщава на сайта на Австралийските въоръжени сили.

Отливът на кадри от въоръжените сили същевременно е спаднал до 7,9%, което е помогнало за това броят на редовните войници в Австралийските сили за отбрана да достигне до над 61 хил. души.

